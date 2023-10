WWE | Il debutto di Jade Cargill a Fastlane vola nelle visualizzazioni social

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ieri notte aabbiamo assistito alla prima apparizione in WWE di. L’ex TBS Champion è arrivata a bordo di una auto al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis è stata accolta da Triple H in persona. “The Game” ha poi parlato di lei durante la conferenza stampa post evento dicendo che presto sarà pronta per entrare in azione. Ebbene, sebbene sia stato piuttosto breve, il segmento dista facendo registrare grandi numeri sui. La prima volta diin WWE Il video deldistando sui. La sua prima apparizione in WWE sta ottenendo grandisui. Su X ...

Scotty 2 Hotty, exSuperstar, non ha invece bisogno di presentazione e torna in Italia dopo il ... I biglietti per assistere aldella OTT in Italia sono ancora in vendita, ma affrettatevi....... tra i lottatori italiani più famosi al mondo, visto in, NWA e wXw, nonché i due match di ... Omar Prince, il manager del DOGMA il diabolico Axel Fury, nonché atleti stranieri alcome Mayeck ...

Jade Cargill fa il suo debutto davanti alle telecamere WWE a Fastlane World Wrestling

Triple H rompe il silenzio sull'addio alla WWE di Edge: le sue parole World Wrestling

Dopo diversi mesi di rumors insistenti, a confermare il prossimo grande evento arabo è stata la WWE in persona ...Nell'ultima settimana, una delle più grandi notizie che ha scosso l'intero mondo del pro-wrestling è stata quella dell'approdo sui ring della All Elite Wrestling di Adam Copeland, l'ormai ex Edge ...