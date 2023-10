Wta Zhengzhou 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 9 ottobre con Bronzetti e Paolini

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilcon glie l’didial torneo Wta dicon in campo Luciae Jasmine. Si parte alle ore 9 italiane in virtù delle sei ore di fusoo con la Cina e le due azzurre scenderanno in campo più o meno allo stessoo. La riminese contro Guo come secondo match sul Centrale, la toscana contro Uchijima sul Grandstand dopo un doppio. Di seguito ecco lazione. CENTER COURT ore 09 Hibino vs (10) Vekic a seguirevs Guo a seguire Volodko vs Zheng a seguire Kalinina vs Perez GRANDSTAND secondo match dalle ore 09 Uchijima vsa seguire ...