WTA Hong Kong | domani Trevisan - Bucsa live alle 9

Martina Trevisan è l'unica italiana nel main draw del PrudentialKong Tennis Open,250 sul duro (montepremi $259.303) in diretta dalla prima giornata, lunedì 9 ottobre, su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis ...Non parliamo di Greci, ma di. Tre i tornei della prossima settimana che interesseranno le donne: Zhengzhou (500) , Seoul (250) eKong (250). Occupiamoci del primo. La prima favorita è la ...

Tennis, il tabellone del torneo WTA di Hong Kong: Martina Trevisan unica azzurra, debutto con Bucsa OA Sport

2023 Hong Kong Open WTA Draw With Andreeva, Azarenka, Haddad Maia & more Yardbarker

Martina Trevisan è l'unica italiana nel main draw del Prudential Hong Kong Tennis Open, WTA 250 sul duro (montepremi $259.303) in diretta dalla ...Finale a senso unico per il China Open di Pechino che ha visto il ritorno alla vittoria da parte di Iga Swiatek, che in questo modo torna prepotentemente a far sentire la sua voce aggiudicandosi uno ...