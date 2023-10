Wolverhampton-Aston Villa domenica 08 ottobre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilha ottenuto la sua prima vittoria casalinga in Premier League giusto la settimana scorsa battendo 2-1 il Man City quattro giorni dopo essersi fatto rimontare da 2-0 a 3-2 dall’Ipswich Town in EFL Cup. La squadra di Gary O’Neil proverà ad approfittare del fatto che l’ha giocato giovedì sera in Europa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Si parte alle 13.30 conVilla - Brighton 6 - 1, con Unai Emery che asfalta Roberto De Zerbi, ... Newcastle - Burnley 2 - 0 ,- Manchester City 2 - 1, primo ko in campionato per i ...... l'Villa gioca una gara perfetta e rifila 6 gol a Mitoma e compagni che trovano solo il gol ...arriva anche il clamoroso passo falso del Manchester City che cade 2 - 1 sul campo del

Wolverhampton-Aston Villa (domenica 08 ottobre 2023 ore 15:00)

Wolverhampton-Aston Villa è una partita dell'ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00. Il Wolverhampton l'ha fatta grossa. Una settimana fa i Wolves defender Nelson Semedo was brilliant against Manchester City, and could cause Aston Villa some problems this afternoon.