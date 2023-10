Wired Next Fest | Douglas Rushkoff | “I social ci hanno rubato i dati che la AI userà per conquistarci”

Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, autore di romanzi di successo tra i quali Tre Piani e La simmetria dei desideri, e' ospite delFest al Castello Sforzesco di Milano. Invitato per un ...... hanno allargato l'azione alla Russia , spiega Yuliana Shemetovets , portavoce, collegata da New York durante la sessione pomeridiana di domenica 8 ottobre delFest 2023 a Milano. " ...

Eshkol Nevo descrive cosa sta succedendo in queste ore in Israele dove la tensione e il terrore scatenato da Hamas ha sconvolto la comunità internazionale. «Sono devastato, mi ...Lo scrittore è intervenuto nel corso del nostro evento al Castello Sforzesco di Milano: “Sono devastato, questa forma di estremismo islamico non è solo un problema di Israele” ...