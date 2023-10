Washington | per salvare il bilancio statale salta lo speaker della Camera e saltano pure i finanziamenti all’Ucraina

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’America ha evitato per un soffio la chiusura parziale dei ministeri e degli uffici governativi. Sarebbe stata la quarta volta in dieci anni, un pessimo segnale delle condizioni traballanti del sistema americano. Con un accordo di compromesso fra repubblicani e democratici approvato all’ultimo minuto, si sono trovati i dollari per pagare lo stipendio ai 4 milioni di impiegati del governo e dei servizi federali. A questo giro, però, vengono a mancare i fondi per sostenere l’Ucraina. L’amministrazione Biden sta cercando di correre ai ripari, ma almeno per adesso Kiev resta senza i consueti e vitali aiuti finanziari. Un altro po’ di ossigeno fino al prossimo compromesso Fino all’ultimo sembrava fosse inevitabile il cosiddetto “shutdown”, la chiusura degli uffici governativi per mancanza di fondi. Sarebbe stata una chiusura parziale, ma molto estesa. E invece si è trovata la quadra, ...