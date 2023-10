Vuoi farti togliere una multa? Ecco cosa devi fare | la procedura corretta

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 8 ottobre 2023) Cheva seguita per farciuna? A chi ci dobbiamo rivolgere? E quali costi ci sono? Come muoversi per nonerrori. Prendere unaè un’esperienza a dir poco sgradita. Nessuno ama collezionare contravvenzioni. Non è detto però che si debba rassegnare supinamente – una volta si sarebbe detto fantozzianamente – a pagarle. Le multe possono essere impugnate se ci sono i presupposti per farlo – grantennistoscana.itIn alcuni casi infatti potrebbero esserci i presupposti per contestare la. Ad esempio se ci dovessimo accorgere di un palese errore nel verbale o della scadenza dei termini previsti per la notifica della sanzione (non oltre 90 giorni). Ma come si fa a contestare lae a farcela? ...