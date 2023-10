VOTI&STATS – Inter Bologna | Simone Inzaghi monotono | Thiago Motta pronto per una big

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ci sono due numeri che indicano che tipo di partita l’ha fatto: il 54% di dominio territoriale e il 61% come indice di pericolosità, 8 punti in più delCi sono due numeri che indicano che tipo di partita l’ha fatto: il 54% di dominio territoriale e il 61% come indice di pericolosità, 8 punti in più del. Ma tanto sforzo non ha coinciso né con una vittoria, né con una produzione di occasioni che avrebbe dovuto crescere nel corso della gara, dopo la folgorante partenza con l’uno-due firmato Acerbi-Lauraro e l’inaspettata rimonta dei rossoblù. Nel confronto diretto tra gli allenatori, pertanto, ha prevalso, che sta facendo crescere progressivamente la sua squadra, laddovenon riesce invece a dare continuità a prestazioni ...