Volley | Preolimpico maschile | la Germania batte il Qatar 3-0 e si qualifica per Parigi 2024

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo 12 anni di attesa, la nazionaletedesca ditorna arsi per i Giochi Olimpici. Laha battuto 3-0 (25-15, 25-20, 25-16) ilassicurandosi matematicamente uno dei due posti in palio nella Pool A nel torneo dizione olimpica per. Si tratta della sesta vittoria in altrettante partite per la selezione tedesca, che in Francia farà la quinta apparizione sul palcoscenico olimpico, la prima da Londra 2012. La squadra è arrivata tra i primi dieci in ciascuna delle sue prime quattro apparizioni, dopo aver vinto l’argento in casa a Monaco di Baviera, nel 1972. Soddisfatto Moritz Reicheirt: “Sono emozionato. Non credo che ci rendiamo conto di quello che abbiamo appena fatto. Il torneo è passato in un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle Olimpiadi – La classifica del Preolimpico – Il ranking ...

Tutto pronto per Italia-Brasile , partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche ...

Gli azzurri affrontano i padroni di casa al Maracanazinho di Rio nell'ultimo match di questoe non hanno alternative al successo . Per andare a Parigi, infatti, è obbligatorio vincere da ...La diretta testuale live di Italia - Brasile , partita della Pool A del torneodimaschile 2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Ultima sfida di questo torneo per gli azzurri di Fefé De Giorgi, quella decisiva per la ...

Italia ko con Cuba, Parigi è appesa a un filo Sky Sport

LIVE Italia-Cuba 1-3, Preolimpico volley 2023 in DIRETTA: 27-29, le combinazioni per la qualificazione OA Sport

Si gioca oggi, domenica 8 ottobre alle ore 15.00, Italia-Brasile, match valido per il settimo ed ultimo turno del torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il voll ...Si gioca oggi, domenica 8 ottobre, la settima ed ultima giornata dei tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Impegnate tra il Giappone, la Ci ...