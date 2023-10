Volley maschile | ranking ultima chiamata per le Olimpiadi | regolamento e come funziona

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo l’Italfemminile anche quellaesce con le ossa rotte dal torneo Preolimpico che ci avrebbe potuto già garantire un pass per Parigi. E invece anche la Nazionale di Fefè De Giorgi delude e non riesce ad entrare tra le prime due della classifica in quel di Rio de Janeiro, con Germania e Brasile che invece festeggiano e possono prenotare il volo per la capitale francese. Certamente non il modo migliore in cui gli Azzurri avrebbero voluto terminare un’estate che già era stata caratterizzata dalla sconfitta europea in finale a Roma, ma in ottica Giochi del 2024 la situazione non è certamente compromessa. Il raggiungimento dell’obiettivo, infatti, potrebbe essere solo stata rinviato, dato che l’Italia si trova in una situazione ottimale a livello di, tramite il quale verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i ...