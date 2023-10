Volley | l’Italia ha perso tanti punti nel ranking Il vantaggio sulla prima delle escluse | corsa alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha disputato un torneo preolimpico davvero sottotono a Rio de Janeiro. I Campioni del Mondo non si sono presentati nelle migliori condizioni di forma possibile nella kermesse di qualificazionedi Parigi 2024 e hanno completamente steccato l’appuntamento, incappando in tre dolorose sconfitte (contro Brasile, Cuba e Germania) e raccogliendo soltanto quattro vittorie (contro Ucraina, Repubblica Ceca, Iran e Qatar). Si tratta di risultati non all’altezza della nostra Nazionale dimaschile, che soltanto un mese fa ha conquistato una bella medaglia d’argento agli Europei casalinghi. Il cammino intrapreso al Maracanazinho non ha permesso di conquistare il pass a cinque cerchi (hanno fatto festa Germania e Brasile), obbligando così gli azzurri ad aggrapparsi alFIVB, che ...