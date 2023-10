Volley | Fefé De Giorgi | “Italia in riserva | c’è bisogno di più pause Mancate qualità e lucidità”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’è stata sconfitta per 2-3 dal Brasile a Rio de Janeiro nell’incontro decisivo del Preolimpico dimaschile: la Nazionale allenata da Ferdinando De, che a fine partita ha parlato a caldo a microfoni federali, dovrà attendere la chiusura del ranking olimpico per accedere ai Giochi. Il bilancio del tecnico degli azzurri: “L’obiettivo che ci eravamo prefissati non è stato raggiunto e questo è un dato di fatto, siamo molto dispiaciuti perché la stagione è stata molto impegnativa e noi tutti speravamo di poterla concludere in altro modo. Bisogna fare i complimenti alle squadre che si sono qualificate per i Giochi, che sono state in grado di esprimere una pallavolo più continua della nostra. In questo momento vivo sentimenti contrastanti: sicuramente non avendo centrato alcuni obiettivi dobbiamo metterci lì e analizzare ...