Volley | A1 Femminile 2023 2024 | Conegliano e Milano schiacciano le avversarie

(Di domenica 8 ottobre 2023)e Savino Del Bene vincono per 3-0 contro Trento, Firenze e Busto Arsizio. Si protraggono le gare tra Vallefoglia e Roma e quella tra Pinerolo e Cuneo. Cuneo batte per 3-2 Pinerolo. L’ultima partita a finire è quella tra Vallefoglia e Roma, vinta dagli ospiti per 3-2. Ilpiega il Trento per 3-0. I padroni di casa dominano la partita, senza lasciare spazio ad un Trento che non riesce a contrattaccare. Il primo set finisce 25-18, seguito da un secondo che si chiude sul 25-16. Nel terzo set, Trento sembra avere più ritmo e insegue lea breve distanza, ma la riscossa finale non basta per allungare la partita, che termina sul 25-18 per il 3-0. Vittoria schiacciante anche per la Savino Del Bene, che batte Firenze per 3-0. Il primo set viene vinto dai padroni di casa per 25-20, il ...