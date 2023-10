Voli dall’Italia per Tel Aviv cancellati fino a martedì mattina

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 8 ottobre 2023) A seguito del prolungarsi dei combattimenti in Israele e al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, tutti idi Ita Airways da e per Telsono statisino a. E’ quanto rende noto la compagnia di bandiera. Per questo, Ita Airways invita i passeggeri a verificare lo stato del volo sul sito e app prima di recarsi in aeroporto.