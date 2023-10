Vittorio Menozzi interessato a due gieffine | “Si è infilato nel letto di notte”

Leggi su biccy

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ma quale autunno, nella casa del GF è primavera, tra i gieffini infatti c’è un vero risveglio ormonale. Dopo il flirt di Giuseppe e Beatrice, le rivelazioni di Samira su Garibaldi e la cotta di Paolo per Letizia, adessoha dichiarato di avere un interesse per ben due. Il modello nei giorni scorsi si è avvicinato molto ad Heidi Baci, ma ha negato di provare un sentimento che vada oltre l’amicizia: “Se mi piace Heidi? Sì come amica. Poi ci sono quelle persone con cui ti trovi bene a parlare. Però non è che uno si fidanza con tutti quelli con cui si trova in sintonia. Qui dicono di tutto però il punto è che ci sto bene e mi basta questo. Facciamo discorsi profondi, io sono logorroico e sfocio nel filosofico e si vede che lei apprezza questi miei lati. Se stiamo bene insieme? Questo sì è vero, passiamo bene il ...