Vittoria della Roma in casa del Cagliari | doppietta di Lukaku e paura per Dybala

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023)dal sapore agrodolce per laindel, nel posticipo dell'8/a giornata di Serie A. I giallorossi si impongono per 4-1 in Sardegna con unadi, ma rischiano di perdere per infortunioper diverso tempo. Dopo sei mesi esatti la squadra di Mourinho torna a vincere in trasferta e con il secondo successo di fila in stagione risale la chinaclassifica fino al decimo posto con 11 punti con il Bologna. Oltre ai due gol del bomber belga, salito a quota 5 in campionato, a segno anche un ritrovato Belotti (quinto centro del Gallo, terzo in campionato) e Aouar, che anzi ha aperto proprio la strada al successo giallorosso. Mastica amaro il, a cui non basta un rigore di Nandez nel finale. ...