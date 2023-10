Vietri sul Mare | a Firenze in mostra le opere della Scuola di Ceramica

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il coordinamento del segretario di CNA Salerno, Simona Paolillo, continua la trasferta e la vetrina fiorentina per ladiregionale disul. Dopo la presentazione ufficiale del catalogo, lerealizzate dagli studenti del primo corso per operatorisono state esposte, con grande riscontro e successo da parte dei visitatori, nello stand dedicato allaai piediBasilica di Santa Croce a, nell’areaFiera internazionale. All’interno dell’area dedicata, realizzata da Bhumi, è stato predisposto un doppio momento espositivo con ledel catalogo ...

L'apertura, presso l'Asl di Vietri , di uno sportello di primo screening per le malattie oncologiche a cura dell'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione ...

Incidente mortale questa notte tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare , in provincia di Salerno. A perdere la vita un giovane motociclista, Antonio ...

Arrestato dopo un inseguimento contromano tra le vie della periferia. In manette a Giugliano Pierpaolo Napolano, 23enne di Mugnano già noto alle ...

Tempo di lettura: 3 minutiLa Regione Campania annuncia a Firenze che è pronta per la seconda edizione della Scuola di ceramica di Vietri sul Mare . ...

La Regione Campania annuncia a Firenze che è pronta per la seconda edizione della scuola di ceramica diMare. La Scuola di Ceramica campana è stata protagonista a Firenze, presso la sede di Artex, di un pre - evento che ha aperto la 24 edizione della Fiera internazionale della Ceramica, che ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Scuola di Ceramica di Vietri Sul Mare, Regione Campania pronta a seconda edizione Virgilio

Scuola di ceramica di Vietri sul Mare, Regione Campania pronta a seconda edizione - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

A Bella in Municipio è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare su “omicidio sul lavoro” su iniziativa dell’Usb e della Rete Iside. Inoltre domenica 8 ottobre in mattinata ci sarà ..."Raddoppia" la scuola di ceramica di Vietri sul Mare (Salerno), protagonista in questo weekend a Firenze alla Fiera internazionale della Ceramica. (ANSA) ...