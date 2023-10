Video di insulti contro Meloni ai cortei Cgil. Landini si scusa

(Di domenica 8 ottobre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha denunciato con unpostato su X (ex Twitter) alcuni slogan sessisti pronunciati ieri durante la manifestazione dellaa Roma. "Ho sempre rispetto del dissenso ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi "slogan politici" di alcuni militanti della. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Mauriziocon la sua morale sempre pronta per gli altri", ha scritto la premier nel post che accompagnava il filmato.

Landini: 'Condanno, non fanno parte cultura Cgil' "Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma" ha spiegato. "In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura Cgil"

La presidente del Consiglio ha postato un filmato su X in cui viene attaccata. Il leader sindacale: "Noi contro ogni forma di violenza fisica e verbale". Solidarietà anche dal Pd. Il segretario Cgil: "Condanno senza se e senza ma insulti sessisti a Meloni"