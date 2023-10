Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaFiumicino dove permane le code per l’incidente segnalato in precedenza dallaTarquinia al Raccordo Anulare in direzione di quest’ultimo rimane anche l’incidente sulla Pontina all’altezza di via di Pratica in direzione della capitale concludi a partire da Pomezia un altro incidente sul tratto Urbano dellaTeramo dall’accordo a Fiorentini in direzione del centro possiamo ci sull’accordo interna code per traffico dalla Svizzera Salaria lo sai quando in interna contattati da Bufalotta a Tuscolana è più avanti Ancora auguri all’altezza di Laurentina sempre sul raccordo guaina esterna codiber traffico daFiumicino a male e dalla Pontina alla diramazione ...