Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2023 ore 19 | 00

(Di domenica 8 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaFiumicino dove permangono le code per l’incidente segnalato in precedenza dallaTarquinia al Raccordo Anulare in direzione di quest’ultimo incidente anche sulla Pontina all’altezza di via di Pratica in direzione della Capitale con code a piedi a Pomezia rimasto invece l’incidente sulla diramazionenord permangono code da Settebagni a raccordo versospostiamoci sul raccordo in internal code per traffico dalla Cassia alla Ilaria seguenti l’interno ha contattati da Bufalotta a Tiburtina e più avanti ancora contattati da Prenestina a Laurentina sempre sul raccordo ma interna code per traffico dallaFiumicino alla via del mare e ...