Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 8 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaFiumicino Dove sono le code per l’incidente segnalati in precedenza da Ponte Galeria al Raccordo Anulare in direzione di quest’ultimo incidente anche sulla diramazioneNord con code da Settebagni a raccordo indirizzo della capitale sul raccordo interno co.de.ber traffico dall’uscita Flaminia all’uscita Salaria sempre sul raccordo Ma in esterna contattati tra le uscite di Cristoforo Colombo e di Casilina contatti anche dubbi Aurelia dalla nuova al raccordo versospostiamoci sulla Pontina Dove troviamo code da Pomezia a Castel di Decima adesso La capitale infine gli eventi oggi è l’ultimo giorno della il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games ...

