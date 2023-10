Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla raccordo anulare dove un dente è la causa delle cudini interna tra le uscite di Prenestina e dellaTeramo andiamo sulla litoranea qui code a tratti tra Capocotta e Torvaianica In entrambe le direzioni passiamo agli oggi è l’ultimo giorno delle Romics il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games ricordiamo che per raggiungere l’evento è possibile utilizzare la linea fl1Fiumicino aeroporto il cui servizio Sara potenziato in vista del grande afflusso di partecipanti sul fronte dellapossibili rallentamenti sull’autostrada a91Fiumicino e in tutta la zona circostante infine il trasporto pubblico sulla linea ...