Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con la diramazionesud dove a causa di un veicolo e dobbiamo traffico bloccato Tra la barriera disud e Monte Porzio Catone in direzione della A1 milano-napoli andiamo sul raccordo dove traffico rallenta in carreggiata interna tra Casine api e proseguendo tra Pontina eFiumicino mentre abbiamo delle code a tratti alla tessera Pisana e tra Appia e Prenestina traffico rallentato sulla Cassia 3 Olgiata La Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo nei pressi della Giustiniana di Tomba Nerone apre lentamente sulla Pontina finisci di Castel di Decima in direzione Latina code sulla Colombo trave di Malafede Acilia in direzione austrian Cambiamo argomento alla fiera ...