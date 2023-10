Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 8 ottobre 2023) Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo quella diramazionesud dove a causa di un veicolo in fiamme troviamo traffico bloccato Tra la barriera diSud del Monte Porzio Catone in direzione della A1 Milano Napoli è primo posto invece il sinistro che causa disagi tra Anagni e Colleferro sulla A1Napoli traffico andiamo sul raccordo dove traffico rallenta sulla carreggiata interna tra Latina eFiumicino mentre esterna troviamo delle code all’altezza della Pisana e proseguendo tra diramazioneSud che abbiamo argomento alla fiera diprosegue fino ad oggi domenica 8 ottobre Il Romics Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e videogiochi ...

Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in esterna code per traffico ...

Una novità che, inoltre, arriva in un momento in cui i rapporti trae Vienna non sono certo idilliaci, a causa delle nuove polemiche sullae sui divieti imposti dal Tirolo ai mezzi ...... lui che è sempre solerte e attento quando si parla di collegamenti trae L'Aquila, ma che scompare quando si tratta di affrontare lasull'asse Adriatico'. Da rappresentante in ...

Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 ottobre RomaToday