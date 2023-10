Vi spiego come la sinistra polacca si prepara al voto Parla Maciej Gdula

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) In Polonia l’opposizione è unita. “La marcia di un milione di cuori” lo ha confermato, paventando le probabili alleanze che si consumeranno nel prossimo Sejm. Gli ostacoli ideologici che separavano liberali e socialisti sembrano azzerati dalla teoria leninista del rivale principale. Ossia, Kaczy?ski e i poteri indiretti coagulati attorno all’establishment sovranista per mantenere lo status quo. Nonostante molti a Varsavia e nel resto d’Europa siano pronti a scommettere sulla vittoria di Diritto e Giustizia (Prawo i Sprawiedliwo??), l’ipotesi di un esecutivo composto da Piattaforma Civica e Lewica non è poi così surreale. E se fosse vero? Quale postura assumerebbe la Polonia nello spazio europeo ed extra-continentale emuterebbe quest’ultimo nell’interlocuzione con un governo polacco di stampo spiccatamente europeista? E cosa ne sarebbe dei delicatissimi rapporti ...