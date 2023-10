Verstappen festeggia dominando in Qatar | Ferrari triste e dimezzata | ma limita i danni

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si era preso un sabato di pausa nella sprint, anche perché nel frattempo aveva vinto il Mondiale, ma alla domenica Max, una volta raggiunto l’obiettivo, torna a martellare eil suo terzo titolo nell’unico modo che gli riesce bene, vale a direin lungo e in largo anche in una gara resa delicata da tre fattori, il caldo atroce, i track limits (ed è l’unico che da robot quale è non si fa pizzicare) e soprattutto la novità delle soste obbligate per il problema delle gomme sui cordoli. Nulla scalfisce l’olandese, che si prende anche il lusso di far segnare il giro veloce nel finale, quando forse era più saggio gestire con le McLaren comunque vicine. No, il classe 1997 è ormai in uno stato di strapotere che gli consente di riuscire in tutto quello che fa, da Re Mida la sua Red Bull è oro mentre quella di Perez ...