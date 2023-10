Verstappen è un computer che sprizza coraggio e audacia Il Messaggero

(Di domenica 8 ottobre 2023)III, così ormai lo chiamano i quotidiani all’indomani della Sprint Race in Qatar che lo ha incoronato per la terza volta consecutiva campione del mondo F1. Lui il predestinato, forse più del monegasco della Ferrari., a detta di tutti, è un cannibale e la sua crescita esponenziale nei tre mondiali vinti dimostra una maturità e una lucidità difficile da trovare nel paddock oggi. Ilcommenta così il suo secondo posto nella Sprint Race di Lusail: “Troppo facile per il Professore. Nella Sprint Race del Qatar guadagna i 3 punti necessari sul povero compagno Perez e, con 5 gare di anticipo, conquista il suo terzo mondiale di F1. Un pilota perfetto. Velocissimo ed infallibile. Unche, rendendo semplici le ...

Non sono d'accordo con le insufficienze che leggo in giro: ci lamentiamo dei piloti -e ... questa macchina, almeno con, i sette decimi li dava, non li prendeva. Magari sulle ...... freddo e concentrato per 62 giri come un, il soprannome che avevano dato a Lauda. Dopo 25 ... Dietro di lui Norris, Hamilton e Leclerc quarto, davanti a, mai così in difficoltà per ...

Verstappen è un computer che sprizza coraggio e audacia (Il ... IlNapolista

F1 GP Qatar: Verstappen tris Mondiale, raggiunti Lauda e Senna Corse di Moto

Max Verstappen, con il risultato conquistato in questo GP del Qatar, viene incoronato per la terza volta in carriera Campione del Mondo ...Max Verstappen diventa campione del mondo al termine della Sprint Race del GP del Qatar: la sintesi della mini gara ...