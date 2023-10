Verstappen conquista il terzo titolo di F1 mentre Piastri vince in volata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 ottobre 2023) Maxha aggiunto il suo nome alla lista dei tripli campioni del mondo di Formula Uno sabato, dopo che il compagno di squadra della Red Bull e unico rivale per ilSergio Perez è caduto nella gara sprint del Gran Premio del Qatar. Il messicano Perez doveva finire tra i primi tre per mantenere ilaperto per un altro giorno, con il gran premio principale di domenica, ma le sue speranze sono finite in una nuvola di polvere dopo essersi scontrato con Esteban Ocon della Alpine e Nico Hulkenberg della Haas all’11° giro. La Red Bull è poi rimasta bloccata nella ghiaia, con Perez che è uscito. Ciò significa che, partitoe finito secondo dietro a Oscardella McLaren, si è laureato campione per ilanno consecutivo con ...