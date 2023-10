Verona | Baroni | 'Zero parate di Montipò | dobbiamo essere più concreti Djuric non in perfette condizioni'

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilcade per mano di un ottimo Frosinone sotto i colpi di Soulé e Rienier che firmano il 2-1 finale. Nel post partita Marco...

Allenatore:ARBITRO : Caputi di Livorno. RETI : 46'pt Reinier; 21'st Soulé, 49'st Djuric. ... Angoli: 4 - 2 per il. Recupero: 3'; 10'.Un'azione che ha dato la scossa alla partita facendo reagire unfino a quel momento non ... a parte qualche iniziativa da parte degli esterni la squadra diha combinato poco e nulla: in ...

Verona, Baroni: "Come voglio usare Saponara. Ngonge spento La vedo così" Tuttosport

VERONA, BARONI SI PREPARA AL FROSINONE: "SARÀ UNA PARTITA COMPLICA PER ENTRAMBE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù dopo la sconfitta contro i giallazzurri L’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni ha parlato a DAZN dopo il ko col Frosinone: “Dal punto di vista della p ...L’Hellas rischia l’imbarcata, rivedibili alcune scelte di Baroni. Buono il debutto di Tchatchoua Il Verona cade a Frosinone al termine di un match in cui i gialloblù non hanno quasi mai dato l’impress ...