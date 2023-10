(Di domenica 8 ottobre 2023) Brutto e spiacevole episodio accaduto tra ialla Unipol Domus didurante il match tra i sardi e laQuanto successo alla Unipol Domus diè semplicemente vergognoso ed imbarazzante. Nelè stata coinvolta la città di. Ipartenopei saranno sicuramente indignati con quanto accaduto. Sugli spalti dello stadio del capoluogo sardo, è andato in scena il match tra ildi Claudio Ranieri e ladi Josè Mourinho, scontro vinto agilmente dai giallorossi per 1-4. Dopo un difficilissimo avvio, la squadra del tecnico portoghese ha superato in scioltezza il match per una giornata che doveva essere di festa per la tifoserianista. Invece ecco arrivato il solito ...

Giuseppe Baturi, arcivescovo die segretario generale della Cei, nell'omelia che ha ... che la nostra vita sia benedetta: alla Madre possiamo chiedere tutto senzaperché certi di ......] Sport Calcio, lo Spezia in casa del Sassuolo per ottenere la tranquillità Posted on 18 Marzo 2022 16 Marzo 2022 Author Redazione La vittoria nello scontro diretto contro ilha consolidato ...

Vergogna in Cagliari-Roma, l’episodio su Napoli si ripete: cosa succede tra i tifosi Spazio Napoli

Milan, la Curva Sud protesta: “Cagliari Calcio vergogna!”. Le accuse degli ultras MilanLive.it

al senso di vergogna e umiliazione che faticano a gestire». La Garante si dice rattristata ma non stupita dalla lettura dei dati contenuti nel dossier «che riflettono la difficile condizione delle ...L’invasione dei duemila sostenitori del Ferencvaros crea caos in città. Una parte di loro esagera con l’alcol e dà in escandescenze per strada. Cori e provocazioni in piazza Signoria. Uno spettacolo i ...