Veneto | prende un tramezzino | due paninetti | una birra e un caffè | Ecco lo scontrino del bar a Venezia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 8 ottobre 2023), va ae ordina al bar un, due panini piccoli, unae unquanto segna lodel locale, la "Città delle Acque" situata in, è una delle destinazioni turistiche più iconiche e romantiche al mondo. Questa località unica è celebrata per le sue straordinarie attrazioni, l'architettura affascinante e la cultura ricca e variegata. Le attrazioni qui spaziano dalla bellezza dei suoi canali alla ricchezza delle sue opere d'arte, creando un'esperienza indimenticabile per i visitatori. Il primo elemento che affascina chi visita il posto sono i canali, il principale dei quali, Canal Grande, è solcato da maestose gondole e vaporetti. Maè anche famosa per la ...