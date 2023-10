(Di domenica 8 ottobre 2023) AGI - Larischia di buttarsi via, ma nel finale èa mandarla in paradiso regalandole un successo nel testa a testa contro l'. All'finisce 3-2 proprio grazie al lampo dell'uruguaiano all'83', dopo che la Dea, con Ederson e Kolasinac, era riuscita a rimontare il doppio vantaggio biancoceleste (autogol di De Ketelaere e primo sigillo in A di Castellanos). La squadra di Sarri, espulso nel finale, sale così a 10 punti in classifica, mentre gli uomini di Gasperini rimediano il terzo ko restando fermi a quota 13. L'avvio dei biancocelesti è da sogno, da incubo invece quello dei nerazzurri: dopo neanche cinque minuti arriva il vantaggio capitolino grazie ad un rocambolesco autogol di De Ketelaere, che se la butta in porta su corner di Luis Alberto; passano un'altra manciata di minuti e il ...

6,5 : confusionario nella gestione del pallone, ma l'inserimento per il 3 - 2 è perfetto) ... Perfetta la sventagliata con cuiFelipe Anderson nell'azione del secondo gol. Cala ...... sulla ribattuta siMaeda che spara altissimo da ottima posizione. 56' Yang parte dalla ... TORRE DI ROMAGNOLI CHE TROVAIL QUALE DA POCHI METRI METTE IN RETE DI TESTA! INUTILE LA PARATA DI ...

Vecino lancia la Lazio, l'Atalanta cade all'Olimpico 3-2 AGI - Agenzia Italia

Alla fine è il solito Vecino a risolvere la situazione per la Lazio. Sarri, espulso da Orsato, lo inserisce nel secondo tempo e l'uruguaiano dopo il gol in Champions League si ripete ...All.: Gasperini. 59' Si è messo subito in mostra Pedro. Lo spagnolo sfrutta il lancio di Vecino e si ritrova a tu per tu con Musso, lo beffa e va in rete ma non esulta. Interviene anche il Var che ...