‘Vajonts’ | il 9 ottobre torna in scena il testo di Marco Paolini in 130 teatri Alle 22 | 39 tutti fermi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il 9saranno passati sessant’anni dalla tragedia del Vajont, da quando22,39 dal Monte Toc si staccò una frana, una massa d’acqua di 25 milioni di metri cubi superò la diga da poco costruita, spazzò via interi paesi e spezzò la vita a 1918 persone. Il 9saranno passati quarant’anni da quandoe Gabriele Vacis portarono il ricordo di quella tragedia neid’Italia, commuovendolacrime chi quella tragedia la ricordava e chi, invece, ne sentiva parlare per la prima volta. Il 9di quest’anno in centotrentaitaliani, quell’evento verrà ricordato, grazie all’iniziativa die dell’Associazione “La Fabbrica del mondo”, un’iniziativa ...

Il 91997 è un giorno perfetto per la cultura italiana. Dario Fo viene insignito del premio Nobel, e in tivù , su RaiDue, in diretta in prima serata, va in onda lo spettacolo teatrale Racconto del ...A sessant'anni esatti dalla tragedia, il 9sera andrà in scena contemporaneamente in 150 teatri di tutta Italia23 , riscrittura a più voci del celeberrimo monologo scritto trent'anni ...