Uno strumento patriottico | il pianoforte di Gabriele Camozzi e la storia dell’Inno di Garibaldi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Bergamo. “Voi mi dovreste scrivere un inno per i miei volontari! Lo canteremo andando alla carica, e lo ricanteremo tornando vincitori!”. Sono queste le parole espresse da Giuseppeil 19 dicembre 1858 all’interno della casa disulle alture di Genova nel corso di una riunione in compagnia di Nino Bixio, della moglie Anita e di Luigi Mercantini. Un incontro particolarmente importante per l’Unità d’Italia, decisivo per l’istituzione dei “Cacciatori delle Alpi” che svolsero un ruolo preponderante nella Seconda Guerra d’Indipendenza liberando diverse città fra le quali anche Bergamo. Un centro importante per questaviste le origini di, ma soprattutto destinata a conservare ildel patriota orobico, oggi ospitato fra le sale del Museo delle ...