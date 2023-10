Una misura di civiltà | Conte fa il tifo per il salario minimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) "Tutto il Movimento è mobilitato per raccogliere le firme per questadiper 3 milioni di cittadini che prendono paghe da fame. Il Governo non può prenderci in giro parlando dell'inadeguata relazione del Cnel. Tale relazione non cambia la realtà dei fatti. Ci sono paghe da fame che sono sfruttamento e lo dicono anche le ultime sentenze della Cassazione" così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppea margine della sua visita a Foggia. E ancora: "Stiamo contribuendo a sensibilizzare da tutte le parti d'Italia contro le politiche di questo Governo. Sarebbe bello se partisse un primo segnale di insoddisfazione delle comunità locali proprio da Foggia. A Roma eravamo presenti con una nostra delegazione".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev