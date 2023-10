Un regalo inaspettato per il figlio di 30 anni | la reazione commovente alla bambola dei sogni da quando era piccolo VIDEO

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi Notizie Giocattoli e identità: come la storia di Fredo e la sua Barbie ci insegna l'importanza dell'accettazione "Hai mai avuto un desiderio dache non è mai stato esaudito? E se sì, come ti sei sentitofinalmente è diventato realtà?" Queste domande ci portanostoria di un giovane TikToker di nome Fredo, che ha toccato il cuore di molte persone con la sua esperienza personale. Il desiderio di Fredo Da bambino, Fredo aveva sempre desiderato una Barbie, ma i suoi genitori non gliela avevano mai regalata. Questo desiderio, tuttavia, non è mai svanito. E finalmente, durante il Natale, i suoi genitori hanno deciso di esaudire quel desiderio tanto atteso. L'emozione di Fredo nel ricevere la sua amata Barbie è stata immortalata in unche ha commosso molti. Un gesto di accettazione Fredo ha ...