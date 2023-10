Un posto al sole | trame dal 9 al 13 ottobre 2023 | Lara fuori controllo

(Di domenica 8 ottobre 2023)Martinelli perderà completamente ilnel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Stando alledal 9 al 13, infatti, la donna proverà a vendicarsi di Marina e cercherà di ucciderla, ma Ida salverà al Giordano. Poco dopo, la dark lady proverà a scappare, ma Roberto dimostrerà di avere molte risorse, mentre Marina sarà grata alla mamma di Tommaso per averle salvato la vita e il rapporto tra le due donne diventerà molto forte. Intanto, Silvia, dopo aver saputo da Giancarlo che tornerà a Napoli, sarà molto confusa sul da farsi e Mariella si chiederà con Guido quali siano i veri sentimenti della Graziani. Tuttavia, proprio dopo aver parlato con la Altieri, Silvia deciderà di convivere con Todisco. Questa ...

Continua su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Unal, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, Marina sarà in ...Indagano i carabinieri del

Un posto al sole, le trame dal 9 al 13 ottobre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

“Un posto al sole”, le anticipazioni: Luca ha un doloroso segreto Tv Sorrisi e Canzoni

Ospite del Fantastic Fest, Kristoffer Brogli - regista di Dream Scenario - ha rivelato che per il ruolo del protagonista, andato poi a Nicolas Cage, erano in lizza diversi attori di Hollywood, fra cui ...Eccellente secondo posto per Alessio Zandonella nei 1200 siepi ai Campionati Italiani Cadetti di Caorle: con 3'16"87 il lavisano ha migliorato la miglior prestazione trentina della specialità. C'è l'a ...