Un portiere che fa gol | un attaccante che para miracolosamente | da Provedel a Giroud | quando il calcio è al contrario

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il ribaltamento dei ruoli ha regalato alitaliano due momenti memorabili in 19 giorni: unche fa gol (il 19 settembre il lazialeal 95’ della gara di Champions contro l’Atletico) e un centravanti che s’improvvisa, blindando l-0 con l’uscita temeraria sui piedi di Puscas (il 7 ottobre il milanistasul campo del Genoa). L’eccezionalità che fa notizia: e se un episodio fa il giro del mondo nella sua atipicità, il secondo in meno di un mese ribadisce il concetto che il fascino delè non solo nella bellezza delle giocate, ma anche nella sua imprevedibilità. Le anomalie hanno prodotto letteratura: il titolo inglese conquistato dal Leicester nel 2016, la Coppa dei Campioni vinta per due volte di fila dal Nottingham Forest (1979 e 1980). Davide ...

Il calciatore di movimentoad un certo punto e per l'inattesa piega degli eventi è costretto a fare il, riporta il gioco del calcio ad una dimensione ludica e antica, quando giù al campetto in porta ci si finiva ...... i tifosi hanno prontamente modificato il coro per il loro centravanti, diventatoper una ...partita persa a Marassi per il contestato gol di Pulisic non può essere archiviato con lo slogan...

Giroud portiere eroico in Genoa-Milan: la parata che salva la vittoria ... Eurosport IT

Giroud portiere in Genoa-Milan, le reazioni sui social e i precedenti Sky Sport

Nell'azione del gol, Pulisic ha preso il pallone con l'arto lontano dal corpo: da annullare Il Genoa è stato penalizzato fortemente dal Var, Aleandro Di Paolo, e… Leggi ...Il Milan ha deciso di celebrare la prestazione di Giroud da portiere in Genoa-Milan in modo speciale. Sullo store rossonero spunta la maglia ...