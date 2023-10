"Un anno senza inverno". Cosa dicono le previsioni per i prossimi mesi

Sebbene ottenere previsioni meteorologiche precise, specialmente quelle stagionali a lungo termine, sia virtualmente impossibile, i nuovi avanzati strumenti di calcolo computerizzato, basati sui più recenti modelli fisico-matematici e statistiche, permettono di ottenere informazioni più affidabili o, comunque, meno divergenti dai reali sviluppi climatici. Questa convinzione è espressa da Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de IlMeteo.it, il quale, facendo riferimento agli ultimi dati del Centro Europeo di Reading (ECMWF), propone l'ipotesi di un anno senza inverno.





"Ogni mese, il Centro Europeo di Reading (ECMWF), che ora ha anche una sede in Italia a Bologna, rilascia aggiornamenti sulla prossima stagione, sia dal punto di vista climatico che pluviometrico", spiega l'esperto. Basandosi su questi aggiornamenti, è possibile prevedere mesi straordinariamente caldi per l'Europa, con previsioni che suggeriscono temperature medie superiori di oltre 2 gradi centigradi rispetto alla media degli ultimi 30 anni.





Tali previsioni indicano la possibilità di temperature che rendono improbabile la presenza di nevicate in pianura, una riduzione quasi totale delle gelate, un clima mite a Natale in tutto il Centrosud da Roma in giù e un'estate quasi ininterrotta nelle regioni meridionali della Sicilia, Calabria e Sardegna, secondo Antonio Sanò.





Non si tratta di un periodo breve, poiché questa situazione potrebbe avere ripercussioni per il resto di ottobre e anche per novembre, dicembre, gennaio e febbraio del 2024. Il meteorologo suggerisce che potrebbero essere addirittura cinque mesi "poco invernali nel senso più vero del termine", portando il 2023/2024 a essere considerato "un anno senza inverno". In ogni caso, sottolinea il fondatore de IlMeteo.it, "Autunno e Inverno saranno tra i più caldi mai registrati".