(Di domenica 8 ottobre 2023) Uninvestito a, intorno alle 9.30 di domenica 8 ottobre: la vittima, undi 48, è stata travolta da un bus della linea 175 dell’Atm inEnrico, angolo con via Eugenio Bellosio. Quando sono intervenuti sul posto, i soccorsi di Areu 118 non hanno potuto farche constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e di far luce sulle responsabilità. Nel frattempo, Atm ha rilasciato una nota, esprimendo “la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore”. Atm si è dichiarata pronta a dare alle forze ...

80enne investe e uccide una 94enne che attraversa la strada. E’ successo domenica mattina, in via Manzoni, quartiere Posillipo. L’anziana era alla ...

Non ce l'ha fatta l'82enne Tommaso Pignataro. Lo scorso lunedì mattina era stato investito da un furgone mentre stava attraversando la strada

Una mossa di, un'infilata, un arrocco. Non importa. Gioca mentre tutt'intorno risuonano le ... Può cambiare tutto, da un momento all'. Non c'è un orario, una data sul calendario. Quelle ...... fuga nel mondo virtuale, senso del possesso estremo nella relazione con l'". A partire da ... Giostra Andrea, La Marca Alessandra, Lo Giudice Milena, Noto Concetta, Pace Francesco,...

Un altro pedone ucciso a Milano: un uomo di 48 anni è stato travolto da un bus in viale Forlanini Il Fatto Quotidiano

Milano, un altro pedone morto dopo un incidente: il decimo dal 2023 ilGiornale.it

Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus dell'Atm in viale Forlanini a Milano all'angolo con via Eugenio Bellosio. L'incidente è avvenuto ...Un altro pedone vittima della strada a Milano. Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus dell'Atm della linea 175 in ...