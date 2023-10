Ultime Notizie Roma del 08-10-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 8 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione più di 600 gli israeliani uccisi nel attacco sferrato da Maschi contro il sud del paese il bilancio è stato fornito Aggiungendo che decine di militanti palestinesi si sono infiltrati in Israele da casa via Terra mare aria Cerca 2500 gradi sono a rilanciarli dalla striscia di Ministero della Sanità israeliano aveva parlato di oltre 400 vittime tra cui decine di soldati di poliziotti uccisi mentre combattevano i terroristi sono inoltre 2048 le persone rimaste ferite risultano ricoverate all’ospedale di questi eventi sono in condizioni critiche a 330 sono feriti gravemente invece sono 750 gli italiani che risultano ancora disperse dopo l’attacco molti per cui anche da noi bambini sarebbero stati rapiti Le Milizie Se invece 400 i palestinesi uccisi ha ...