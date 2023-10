Ultime notizie Calcio Estero | i risultati del weekend

Leggi su calcionews24

Bundesliga, il Bayern Monaco vince a Friburgo: Coman e Sané a segno Il Bayern Monaco ha battuto il Friburgo 3-0, reti di Coman – doppietta – e Sané e rimane in scia al Leverkusen. L'Arsenal batte il City: Gunners in vetta con il Tottenham Premier League: l'Arsenal batte il Manchester City 1-0 e si porta in vetta al campionato, che condivide con il Tottenham. Ligue 1, Petardo contro il portiere del Clermont, gara sospesa Ligue 1, lanciato un petardo durante Montpellier-Clermont: un petardo è esploso molto vicino al portie degli ospiti: gara sospesa. Ajax-Az Alkmaar 1-2: ennesima umiliazione per Steijn, sempre più in bilico Ajax-Az Alkmaar, ennesima ...