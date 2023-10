UFFICIALE | la Uefa rinvia le partite in Israele | non si gioca contro la Svizzera

(Di domenica 8 ottobre 2023) Non si giocherannoindopo l'attacco di Hamas e lo scoppio di un nuovo conflitto. Laha deciso dire tutte le...

Un comunicatodella massima serie del calcio israeliano ha perciò ufficializzato lo stop ... e ha confermato i contatti con l', l'Ufficio Federale di Polizia e l'Ambasciata nel Paese ...... la nuovaEuropa Conference League, grazie anche a Diretta Gol. L'offerta dedicata ai clienti ...e Ligue 1 Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sitodi ...

In vendita i biglietti per EURO 2024: guida completa UEFA.com

In vendita dal 3 ottobre 1,2 milioni di biglietti per UEFA EURO 2024 UEFA.com

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - L'Uefa ha annunciato il rinvio della partita di qualificazione a Euro 2024 tra Israele e Svizzera, prevista per giovedì prossimo. "Alla luce delle attuali condizioni di sicurez ...Ranking Uefa, quest’oggi è stato aggiornato il ranking per le varie federazioni calcistiche europee. Tutti i dettagli in merito Dopo la seconda giornata delle coppe europee, la Uefa ha aggiornato il r ...