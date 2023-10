Ucraina | Follini | “Non disperdere impegno profuso”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – "L’elenco è lungo, e assai vario. A destra c’è Salvini, sia pure con qualche prudenza in più rispetto al passato. E c’è l’eredità di Berlusconi e il lascito della sua amicizia con Putin. A sinistra, se così si può dire, c’è Conte nella sua ultima versione. Ancora più a sinistra c’è la lista che sta allestendo Michele Santoro con i suoi cari. E poi tutt’intorno ci sono le remore, le perplessità, i tormenti, gli slanci di tante correnti politiche annidate in un pezzo di mondo cattolico, nella sinistra d’antan, nella destra sociale. Insomma un vasto campionario di obiezioni che si riaffacciano ogni volta che la politica italiana è chiamata a prendere parte in qualche modo alla resistenza. Si tratta di un ordine sparso. Personalità e soggetti politici che non hanno nulla a che vedere gli uni con gli altri e hanno anche modi piuttosto diversi di ...