Ucciso a Gaza Ayman Younis | uno dei leader di Hamas

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il ministero della Sanità diha fatto sapere che in un attacco di Israele questa mattina è stato. Secondo le fonti, si tratta di uno deidinella Striscia. Il ...

Il ministero della Sanità diha fatto sapere che in un attacco di Israele questa mattina è statoAyman Younis. Secondo le fonti, si tratta di uno dei leader di Hamas nella Striscia. Il corpo di Younis - ha spiegato il ...... il contrammiraglio Daniel Hagari, fa sapere che l'esercito con la stella di David hapiù di 400 terroristi palestinesi nel sud di Israele e nella Striscia di, e ne ha catturati altre ...

Israele, il giorno dopo l'attacco di Hamas. Netanyahu: "Siamo in guerra". Centinaia i morti, ostaggi - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Carri armati verso Gaza, 750 israeliani dispersi e 2 uccisi in Egitto Il Sole 24 ORE

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Sono più di 400 i cittadini israeliani morti nell'attacco sferrato da Hamas contro le comunità israeliane che ...Israele ha chiesto all'Egitto di aiutarlo con una mediazione per il rilascio degli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas, secondo quanto scrive il Wall Street Jouurnal. Secondo un rapporto non uffici ...