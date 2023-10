Tutto quello che c' è da sapere sul tartufo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Le fiere dove acquistarlo certificato e quali sono i produttori migliori. I luoghi dove degustarlo, dalle Langhe agli Appennini, le regole per conservarlo e saperlo giudicare in negozio. Guida breve (ma utile) al tubero più profumato e prezioso. Si fa presto a dire. Il prezioso fungo spontaneo ipogeo (cresce sottoterra, come una patata), che nonostante mille tentativi è impossibile coltivare, ha in Italia una patria accogliente. Ma se crediamo di conoscerlo solo perché arriva l’autunno e lo colleghiamo a nebbie, colline, vini generosi e ceppi accesi, ebbene, siamo in errore. Ilè un mondo, con i luoghi sacri, i riti, le guerre commerciali, le mode in cucina, le leggende, le storie avventurose di chi lo cerca nei boschi con cani addestrati a rintracciarne il profumo. Centro ideale e materiale di questo universo sono le Langhe, che hanno ...

Di seguito proviamo a scogliere ogni dubbio: eccoche c'è da sapere sulla Striscia e sulla guerra israelo - palestinese . leggi anche Cosa sta succedendo in Israele, le ragioni dello ...... in Italia e nel pianeta. E poi agire, ancora una volta insieme, in rete, per elaborare ... E da Lamepdusqa, dache il cardinale ha chiamato un 'simbolico ombelico' della fraternità può ...

Bollette, fine del mercato tutelato dal 2024: tutto quello che c’è da sapere Il Sole 24 ORE

Tutto quello che nel Medioevo si faceva in camera da letto Focus

Tutto quello che bisogna sapere sul mal di schiena in una guida gratuita in edicola il 14 novembre con il Corriere della Sera ...In questo momento predominano le indiscrezioni, i boatos, le strategie a tavolino. Poi bisognerà vedere quali saranno le iniziative che verranno adottate realmente. Inoltre, nonostante tutto ciò che è ...