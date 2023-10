(Di domenica 8 ottobre 2023) Siamo davvero sicuri che, se si inasprisse la crisi e Meloni ne pagasse le conseguenze, il capo dello Stato cercherebbe un nuovo Draghi? Non è detto che debba sempre essere il Colle a salvare la pelle alla politica. I suoi silenzi lasciano aperte tutte le strade

Nel filmato, che dura circa 50 secondi si vedono alcune persone, tra cui la giudice, che...Apostolico è ripresa nel corso di una manifestazione mentre si scandisce lo slogan 'Siamo...... che quindi verrà pesantemente bombardata per snidaregli infiltrati ancora presenti in ... Come confermano anche le Brigate al - Qassam, chedi nuovi attacchi dei combattenti palestinesi ...

Tutti parlano di Javier Milei - Camilla Desideri Internazionale

Tutti parlano di governi tecnici tranne uno: Mattarella L'HuffPost

Siamo davvero sicuri che, se si inasprisse la crisi e Meloni ne pagasse le conseguenze, il capo dello Stato cercherebbe un nuovo Draghi Non è detto ...