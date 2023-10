Tutte le lezioni del disastro del Vajont | gli allarmi inascoltati | la colpa attribuita “alla natura” e non all’uomo | il silenzio di politica e media

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nemmeno dopo sessant’anni il ricordo deldelpuò diventare un freddo esercizio della memoria. Le quasi duemila vittime dell’onda apocalittica che la frana del Monte Toc provocò la sera del 9 ottobre 1963 precipitando nell’invaso, sono una ferita che non appartiene ancorastoria, ma al presente di un’Italia sconvolta quasi ad ogni stagione de dagli effetti atmosferici. Arcangelo Francesco Violo, presidente dei geologi italiani, qualche giorno fa ha partecipato ad un convegno organizzato dcategoria proprio a Longarone per riflettere su ciò che ha significato il tragico paradosso di una diga che resse ad un urto tremendo, molto superiore rispetto alle forze per cui era stata concepita, eppure fu la causa della più grande tragedia italiana. Ora spiega ...