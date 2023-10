Tu Sì Que Vales | Maria De Filippi e Sabrina Ferilli coordinate in rosa | look di super lusso | prezzo e marca

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sabato 7 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Tu si que. Il talent continua a portare grandi ascolti alla rete ammiraglia e si conferma anche ieri sera il più visto in tv. Se da un lato in questa nuova edizione ci sono diverse novità, da Luciana Littizzetto che L'articolo proviene da KontroKultura.

Tu sì que vales , Sabrina Ferilli presa di mira da Giovannino. Non c’è puntata dello show di Canale 5 dove l’attrice non venga importunata, più o ...

Come 'cancellare' Sabrina Ferilli durante una trasmissione televisiva. Tutto vero: è quanto accaduto nel corso della puntata di Tu sidi sabato 7 ottobre, il varietà in onda su Canale 5 orchestrato da una magistrale Maria De Filippi . Ma di cosa stiamo parlando Presto detto. Come sempre, come ogni puntata, ecco che arriva ...Una domatrice e i suoi draghi trampolieri . Nella terza puntata di 'Tu si' l'esibizione dei Close - Act Theatre mostra il talento scenografico degli attori che recitano sui trampoli. Sul palco dello show di Canale 5 la compagnia artistica dà vita a una ...

Tu Sì Que Vales, le pagelle: Littizzetto e lo stalliere (voto 7), Zerbi macho man (voto 5) Corriere della Sera

Fabio Piacentini canta a Tu si que vales, la dedica a sua figlia: La amo, ma non è un bel momento Fanpage.it

Joey e Rina arrivano anche a Tu si que vales e realizzano il loro sogno: ballare con tutti i giudici di Canale 5. Ecco il video ...