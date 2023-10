Truffa studiata su misura | nuovo pericolo | cos’è lo spear phishing

Leggi su quifinanza

(Di domenica 8 ottobre 2023) Soprattutto chi fa un uso sporadico del web dovrebbe prestare particolarmente attenzione alle sue minacce. Di per sé sembra un controsenso, dal momento che minor tempo trascorso a navigare dovrebbe tradursi in minori chance di finire nelle trame deitori. Ciò è vero per chi sa bene come muoversi nel mondo digitale ma, per scelta o necessità, vi accede poco. Differente il discorso per chi, per motivi generazionali soprattutto, si limita a una navigazione sporadica, accettando cookie a destra e manca e cliccando un po’ a caso pur di far sparire le fastidiose finestre sullo schermo dello smartphone. Se questa descrizione suona familiare, i consiglia qui di seguito vi riguardano da vicino. Eccolo, parente del già ben noto, e come difendersi. Si tratta di una forma di ...